الدوري الألماني (11): بوروسيا دورتموند يستضيف فرايبورغ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ست مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة باير ليفركوزن مع هايدنهايم، وبوروسيا دورتموند مع فرايبورغ، وشتوتغارت مع بوخوم، وفولفسبورغ مع يونيون برلين، وهوفنهايم مع لايبزيج، فيما يلعب آينتراخت فرانكفورت مع فيردربريمن الساعة 20:30.

أمس افتتح بايرن ميونيخ، المتصدر، مباريات هذه الجولة بالفوز على ضيفه أوجسبورغ بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 29 نقطة، يليه لايبزيج بـ 21 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 20 نقطة، ولكل من باير ليفركوزن وفرايبورغ 17 نقطة.