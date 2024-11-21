مورينيو يتواصل مع رونالدو لأجل هذه الغاية!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، تواصل مع مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة “Fotamac” التركية، أن مورينيو اتصل برونالدو، وطلب منه الانضمام إلى فنربخشة، حال أراد الرحيل عن النصر.

وأفادت الصحيفة، أن مورينيو قال لرونالدو: “هل أنت سعيد في النصر؟ يُشاع أنك تريد الرحيل، فإذا رحلت، هل ترغب في القدوم إلى فنربخشة؟”.

وأضافت الصحيفة، أن مورينيو لم يكتفِ بالحديث مع رونالدو، وإنما يحاول إقناع وكيله خورخي مينديز، بفكرة انضمام الدون للدوري التركي.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يحسم اللاعب البرتغالي، مستقبله مع الفريق.