6 مشروبات تقوي العظام وتزيد من الكالسيوم!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - العناية بالعظام وأهمية الكالسيوم في النظام الغذائي

تعتبر صحة العظام من العناصر الأساسية في الحفاظ على جودة الحياة، حيث تلعب العظام دورًا حيويًا في دعم الهيكل الجسدي وحماية الأعضاء الداخلية. من هذا المنطلق، يصبح من المهم للغاية أن نولي أهمية خاصة لتعزيز صحة العظام من خلال نظام غذائي غني بالكالسيوم والمواد المغذية الأخرى.

الاحتياجات الغذائية للعظام القوية

الكالسيوم هو المعدن الأساسي في بناء العظام وتقويتها، بالإضافة إلى فيتامين د الذي يعزز امتصاص الكالسيوم. مع تقدم العمر وبدء فقدان العظام، يصبح من الضروري الحصول على كميات كافية من كلا المغذيين. كذلك، يأتي نشاط الجسم وممارسة التمارين الرياضية كعوامل داعمة لتعزيز صحة العظام والمساعدة في الحفاظ عليها.

مشروبات لتعزيز صحة العظام

هناك العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة العظام وزيادة مستويات الكالسيوم. سوف نستعرض بعضًا من هذه المشروبات المفيدة، وما يجعلها خيارات فعالة وملائمة لأي نظام غذائي صحي.

الحليب ومشتقاته : يعتبر الحليب ومشتقاته من المنتجات الغذائية الأكثر شيوعاً لغناها بالكالسيوم. يمكن للحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم أن يكون خيارًا رائعًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالكالسيوم.

: يعتبر الحليب ومشتقاته من المنتجات الغذائية الأكثر شيوعاً لغناها بالكالسيوم. يمكن للحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم أن يكون خيارًا رائعًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالكالسيوم. عصير البرتقال المدعم : يحتوي عصير البرتقال المدعم على كل من الكالسيوم وفيتامين د، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن لا يستطيعون تناول منتجات الألبان. يمكن أن يساهم كوب واحد من العصير المدعم في تحقيق جزء كبير من احتياجاتك اليومية لتقوية العظام.

: يحتوي عصير البرتقال المدعم على كل من الكالسيوم وفيتامين د، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن لا يستطيعون تناول منتجات الألبان. يمكن أن يساهم كوب واحد من العصير المدعم في تحقيق جزء كبير من احتياجاتك اليومية لتقوية العظام. حليب اللوز : بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الخيارات النباتية، يعتبر حليب اللوز المدعم بالكالسيوم إضافة جيدة لزيادة مستويات الكالسيوم في الجسم بطريقة لذيذة ومنخفضة السعرات.

: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الخيارات النباتية، يعتبر حليب اللوز المدعم بالكالسيوم إضافة جيدة لزيادة مستويات الكالسيوم في الجسم بطريقة لذيذة ومنخفضة السعرات. عصير الشمندر : غني بالمواد النباتية المختلفة التي تدعم صحة العظام، كما يحتوي على قدر لا بأس به من المغنيسيوم الذي يساهم في امتصاص الكالسيوم بشكل أمثل.

: غني بالمواد النباتية المختلفة التي تدعم صحة العظام، كما يحتوي على قدر لا بأس به من المغنيسيوم الذي يساهم في امتصاص الكالسيوم بشكل أمثل. مشروب الصويا : يحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم والبروتينات النباتية، وهو خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يعانون من حساسية اللاكتوز.

: يحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم والبروتينات النباتية، وهو خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يعانون من حساسية اللاكتوز. عصير الكرنب الأخضر: يُعرف الكرنب الأخضر بفوائده الصحية العديدة، ويعتبر عصيره غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم الضروري للبنية العظمية القوية.

التخطيط الجيد لتناول المشروبات الصحية

من المهم أن يتم تضمين هذه المشروبات كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوّع. يمكن دمجها في وجبات الفطور أو الغداء أو حتى كوجبات خفيفة بين الأوقات الرئيسية لتلبية احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والبروتينات اللازمة لصحة العظام المثلى.

نصائح إضافية

إلى جانب تناول هذه المشروبات، يعد من الضروري ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على العظام قوية والحد من مخاطر الإصابة بأمراض العظام المزمنة. البقاء في نشاط مستمر، والتمتع بنظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، والالتزام بأسلوب حياة صحي هي مفتاح الحفاظ على بنية عظمية قوية مدى الحياة.