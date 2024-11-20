400 مشارك في بطولة الألعاب الإلكترونية برأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - اختتمت بطولة AppGallery Gamers Cup – All-Star للرياضات الإلكترونية، فعاليتها بنجاح باهر مؤخراً في منتجع دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

واستقطب الحدث أكثر من 400 من محبي الألعاب للاحتفال بنمو الرياضات الإلكترونية، والذي حوّل المدينة إلى مركز حيوي لعشاق هذه الرياضات.

وافتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الحدث بكلمة رئيسية، أكد فيها التزام دولة الإمارات بتعزيز الرياضات الإلكترونية على الساحة العالمية، وقال: «باعتبارها الاستضافة الأولى لإمارة رأس الخيمة لهذا الحدث الحيوي، تواصل الإمارة تألقها في مجال ريادة مبادرات الرياضات الإلكترونية، مؤكدة مكانتها بصفتها وجهة رئيسية لاستضافة الرياضات الإلكترونية ونمو سياحة الألعاب في المنطقة».

وتم تنظيم البطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، والمركز الثقافي الصيني في الإمارات، وقد احتفت البطولة بالعالم الحيوي وسريع النمو للرياضات الإلكترونية، وجمع الحدث أفضل اللاعبين، ومحبي التكنولوجيا، ومحترفي الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء المنطقة، ما يمثل خطوة مهمة للألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وتضمنت بطولة هذا العام مسابقتين رئيسيتين في لعبتي Top Battle Royale وobile Legends: Bang Bang (MLBB)، مستحضرة مجموعة واسعة من الألعاب المحمولة الشهيرة.

وتنافس المشاركون بشراسة عبر الألعاب الأكثر الشعبية، مثل Top Battle Royale، وMLBB، وAsphalt Legends، وWePlay للفوز بمجموع جوائز قدره 45 ألف دولار، ما أثار حماس الجمهور بمستوى لعب من الطراز الرفيع أظهر مجتمع الألعاب النابض بالحياة في المنطقة.