داروين نونيز: أركز مع ليفربول .. وأشعر بالغضب من نفسي في هذه الحالة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تحدث داروين نونيز، مهاجم ليفربول، عن مستقبله مع الريدز، ورد على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تذبذب مستواه.

وقال نونيز في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنكليزية: “أركز مع ليفربول، وليس الفرق الأخرى، علينا أن نستمر في العمل الجاد”.

وأضاف: “آمل أن نتمكن من تحقيق هدفنا هذا الموسم (الفوز بالبطولات)، وآمل أن أحتفل بذلك مع الجماهير”.

وتابع: “سعيد بما نقوم به حتى الآن، هذا هو نتاج العمل الجماعي، لقد قمنا بعمل جيد، وعلينا أن نستمر في ذلك”.

وأردف: “من الطبيعي أن تشعر بالانزعاج عندما تفشل في التسجيل، عندما أفشل، أشعر بالغضب من نفسي، لكنني أواصل العمل وأتعلم من أخطائي”.

وختم: “الكمال لا يبلغه أحد، لكن سأستمر في العمل لمساعدة الفريق، إذا كنت لا تعرف كيف تتعامل مع الفشل، فإن فرص التسجيل ستختفي، عليك أن تكون ثابتاً وتستمر في المحاولة”.

خلال الموسم الحالي، شارك نونيز مع ليفربول في 14 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.