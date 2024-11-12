كيليان مبابي يمر بأزمة نفسية: لن يتم حلها ببساطة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن السبب الحقيقي لغياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن معسكر منتخب فرنسا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان ديشامب قرر استبعاد مبابي عن قائمة الديوك التي ستواجه الكيان الصهيوني وإيطاليا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأكد المدرب الفرنسي أنه صاحب قرار استبعاد مبابي وليس بطلب من اللاعب، الذي كان يفضل الالتحاق بالمنتخب.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية على لسان مصدر مقرب من مبابي، أن ما يتردد بأن المدير الفني ديشامب هو صاحب قرار عدم استدعاء مبابي أمر غير صحيح..

وأضاف: “الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، ويبقى الأهم حالياً أن يستعيد كيليان سعادته داخل الملعب”.

مصدر آخر مقرب من اللاعب، أكد أن مبابي يمر بأزمة نفسية منذ أشهر، وأشار: “لن يتم حلها ببساطة، بل يحتاج لوقت وعمل وهو ما يقوم به بالفعل مع متخصصين”.

وختمت ليكيب تقريرها، بالقول: “التزام مبابي والمقربين منه الصمت يجعل تفسير ما يحدث حالياً أمر بعيد المنال”.