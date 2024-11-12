ليس الحليب.. طعام يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - لوز: مصدر غير متوقع للكالسيوم

في الفترة الأخيرة، اتجه الكثيرون للبحث عن مصادر جديدة للكالسيوم بعيدة عن الحليب ومنتجاته، سواء لأسباب تتعلق بالحساسية أو رغبة في تنويع مصادر غذائهم. ومن بين هذه البدائل الفعّالة واللذيذة يأتي اللوز في مقدمة الخيارات.

غنى اللوز بالكالسيوم

يُعد اللوز من المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولكن ما يثير الاهتمام هو محتواه العالي من الكالسيوم. إذ تبلغ كمية الكالسيوم في 28 جرامًا من اللوز حوالي 76 ملغرام، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يرغب في تقوية عظامه دون الاعتماد على الحليب.

الألياف والمغنيسيوم: بالإضافة إلى الكالسيوم، يزود اللوز الجسم بالألياف التي تحسن الهضم والمغنيسيوم الذي يسهم في تعزيز صحة العظام.

بالإضافة إلى الكالسيوم، يزود اللوز الجسم بالألياف التي تحسن الهضم والمغنيسيوم الذي يسهم في تعزيز صحة العظام. الدهون الصحية: يحتوي اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

يحتوي اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب. البروتينات: يقدم اللوز نسبة جيدة من البروتين مما يجعله خيارًا جيدًا للنباتيين.

كيفية دمج اللوز في النظام الغذائي

إضافة إلى فوائده الصحية الرائعة، يتيح لك اللوز فرصة لإضفاء نكهة لذيذة على وجباتك اليومية. إليك بعض الطرق لاستفادة من اللوز في نظامك الغذائي:

وجبة خفيفة: يمكنك تناول اللوز كوجبة خفيفة بين الوجبات، وذلك لمحاربة الجوع المفاجئ.

يمكنك تناول اللوز كوجبة خفيفة بين الوجبات، وذلك لمحاربة الجوع المفاجئ. تزيين السلطات: استخدم اللوز كمكون رئيسي أو كإضافة على السلطات لإضافة قرمشة لذيذة.

استخدم اللوز كمكون رئيسي أو كإضافة على السلطات لإضافة قرمشة لذيذة. حليب اللوز: يمكنك تحضير حليب اللوز في المنزل والذي يشكل بديلاً ممتازًا لحليب البقر.

الحذر من الإفراط في استهلاك اللوز

رغم الفوائد الكبيرة للوز، ينبغي الاعتدال في تناوله، حيث إن الإفراط يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية واستيعاب كميات زائدة من العناصر الغذائية. لذا يُنصح بتحديد كمية مناسبة يوميًا تتراوح بين 20 إلى 30 حبة.

وفي الختام، يمثّل اللوز أحد الخيارات الغذائية المثالية للحصول على الكالسيوم بطرق مبتكرة وصحية. من خلال دمجه في طعامك اليومي، ستحقق توازنًا غذائيًا يغنيك عن مصادر الكالسيوم التقليدية.