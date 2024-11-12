سر الفلافل المقرمشة: وصفة تقليدية خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تبحثين عن وجبة فطور سريعة ولذيذة وغنية بالبروتين؟ الفلافل هي الإجابة المثالية! هذه الوجبة الشرقية المحبوبة هي أكثر من مجرد طعام، فهي تجربة مذاق لا تُنسى. دعينا نتعلم سويًا كيف نحضر الفلافل المقرمشة بالطريقة التقليدية في المنزل.

1 كوب حمص مجروش ومنقوع

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة مفرومة

2 حبة بصل مفروم

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملح حسب الرغبة

زيت للقلي