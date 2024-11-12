نشكركم على متابعتكم خبر سر الفلافل المقرمشة: وصفة تقليدية خطوة بخطوة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا
هل تبحثين عن وجبة فطور سريعة ولذيذة وغنية بالبروتين؟ الفلافل هي الإجابة المثالية! هذه الوجبة الشرقية المحبوبة هي أكثر من مجرد طعام، فهي تجربة مذاق لا تُنسى. دعينا نتعلم سويًا كيف نحضر الفلافل المقرمشة بالطريقة التقليدية في المنزل.
- 1 كوب حمص مجروش ومنقوع
- نصف كوب بقدونس مفروم
- نصف كوب كزبرة مفرومة
- 2 حبة بصل مفروم
- 3 فصوص ثوم مهروسة
- ملعقة كبيرة كمون
- ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
- ملح حسب الرغبة
- زيت للقلي
- نقع الحمص: انقعي الحمص في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل.
- تحضير العجينة: بعد نقع الحمص، صفيه جيدًا واهرسيه في الخلاط مع باقي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- تشكيل الفلافل: بللي يديك بالماء وشكلّي العجينة على شكل كرات صغيرة.
- القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي كرات الفلافل حتى يصبح لونها ذهبياً ومقرمشاً.
- التقديم: قدمي الفلافل الساخنة مع الخبز الطازج والسلطة والطحينة.