أفضل الطرق للتخفيف من آلام التسنين عند طفلكِ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تمر جميع الأمهات بمرحلة التسنين مع أطفالهن، وهي مرحلة قد تكون مصحوبة ببعض الانزعاج والألم للطفل. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الطبيعية والفعالة لتخفيف آلام التسنين. في هذا المقال، سنستعرض معكِ مجموعة من الحلول التي يمكنكِ تجربتها لمساعدة طفلكِ على تجاوز هذه المرحلة بسهولة.

قبل أن ننتقل إلى الحلول، من المهم فهم سبب آلام التسنين. عندما تبدأ أسنان الطفل بالخروج، تسبب ضغطًا على اللثة، مما يؤدي إلى التورم والاحمرار والألم. بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد إفراز اللعاب، مما يسبب تهيجًا حول الفم.

الفائدة: تساعد البرودة على تخدير اللثة وتقليل الالتهاب.

الطريقة: قومي بتبريد لعبة التسنين في الثلاجة (وليس الفريزر) قبل إعطائها للطفل.

الفائدة: يساعد التدليك على تخفيف الضغط وتقليل الألم.

الطريقة: استخدمي إصبعك النظيف أو قطعة قماش نظيفة مبللة بماء بارد لتدليك لثة طفلكِ بلطف.

الفائدة: تعمل الأطعمة الباردة على تهدئة اللثة الملتهبة.

الطريقة: قدمي لطفلكِ قطعًا صغيرة من الفواكه المجمدة مثل الموز أو البطيخ، أو قطعة من الخيار البارد.

الفائدة: تساعد على تخفيف الألم والتورم.

الطريقة: استشيري طبيب الأطفال قبل إعطاء أي مسكن للأطفال، حيث يجب اختيار النوع المناسب والجرعة الصحيحة.