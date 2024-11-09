دراسة علمية تثبت: النظام الغذائي المتوسطي يحمي الدماغ من الشيخوخة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - هل يمكن للنظام الغذائي أن يبطئ من شيخوخة الدماغ؟ سؤال طرحته دراسة جديدة أجريت في جامعتي هارفارد ولايبزيج. توصل الباحثون إلى نتائج واعدة تشير إلى أن النظام الغذائي المتوسطي الأخضر، الغني بالبوليفينولات النباتية، قد يكون سلاحًا فعالاً في مكافحة ضمور الدماغ المرتبط بالتقدم في العمر.

ما هي البوليفينولات؟ هي مركبات نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتوجد بكثرة في الفواكه والخضروات والبقوليات والشاي الأخضر.

كيف تعمل البوليفينولات؟ وفقًا للدراسة، فإن البوليفينولات قادرة على عبور حاجز الدم الدماغي، مما يساعد على تقليل الالتهاب في الدماغ، وهو عامل رئيسي في تدهور الوظائف الإدراكية.

فوائد النظام الغذائي المتوسطي الأخضر:

الحفاظ على صحة الدماغ: يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

تحسين الذاكرة والتركيز: يعزز الوظائف الإدراكية.

مكافحة الالتهابات: يحمي الخلايا الدماغية من التلف.

تحسين المزاج: يساهم في تحسين الصحة النفسية.

ما هو النظام الغذائي المتوسطي الأخضر؟

يتشابه النظام الغذائي المتوسطي الأخضر مع النظام الغذائي المتوسطي التقليدي، ولكنه يركز بشكل أكبر على الأطعمة الغنية بالبوليفينولات، مثل:

الخضروات الورقية الداكنة: السبانخ، اللفت، الكرنب.

التوت: الفراولة، التوت الأزرق، العنب البري.

المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الكتان.

الشاي الأخضر: غني بمركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة.

نصائح لدمج النظام الغذائي المتوسطي الأخضر في حياتك:

زيادة استهلاك الخضروات والفواكه: استهدف تناول 5-7 حصص يوميًا.

اختيار الحبوب الكاملة: بدلًا من الأرز الأبيض والمعكرونة المكررة.

تناول البقوليات بانتظام: العدس، الحمص، الفاصوليا.

استخدام زيت الزيتون: كزيت للطهي والتتبيل.

تناول الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة.

تقليل اللحوم الحمراء والسكريات المضافة والأطعمة المصنعة.

هذا وتشير الدراسات الحديثة إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً هاماً في صحة الدماغ. يمكن للنظام الغذائي المتوسطي الأخضر، الغني بالبوليفينولات، أن يكون أداة قوية للحفاظ على صحة الدماغ ووقايته من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.