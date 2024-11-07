الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الفرق بعد هذه الجولة:

1- لاتسيو: 12 نقطة (11- 2)

2- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (13- 1)

3- غلطة سراي: 10 نقاط (12- 8)

4- آينتراخت فرانكفورت: 10 نقاط (8- 4)

5- أندرلخت: 10 نقاط (7- 3)

6- أتلتيك بلباو: 10 نقاط (6-2)

7- توتنهام هوتسبير: 9 نقاط (8-4)

8- ستيوا بوخارست: 9 نقاط (7- 5)

9- ليون: 7 نقاط (8- 4)

10- جلاسكو رينجرز: 7 نقاط (8- 5)

11- أولمبياكوس: 7 نقاط (5- 3)

12- بودو/غليمت: 7 نقاط (6-5)

13- ميتييلاند: 7 نقاط (4-3)

14- فرينكفاروزي: 6 نقاط (7- 4)

15- مانشستر يونايتد: 6 نقاط (7- 5)

16- فيكتوريا بلزن: 6 نقاط (7- 6)

17- إي زد آلكمار: 6 نقاط (6-6)

18- بشكتاش: 6 نقاط (4- 8)

19- هوفنهايم: 5 نقاط (5-5)

20- روما: 5 نقاط (3-3)

21: فنربخشة: 5 نقاط (5- 6)

22- بورتو: 4 نقاط (8-8)

23- سلافيا براغ: 4 نقاط (3-3)

24- ايلفسبورج: 4 نقاط (7- 8)

25- ريال سوسييداد: 4 نقاط (5-6)

26- سبورتينغ براغا: 4 نقاط (4- 7)

27- تفينتي أنشخيده: 3 نقاط (4- 6)

28- مالمو: 3 نقاط (3-6)

29- كارباغ اغدام: 3 نقاط (3- 9)

30- سانت جيلواز: نقطتان (2- 4)

31- نيس: نقطتان (4-8)

32- ريجاس فوتبولا سكولا: نقطتان (4-8)

33- باوك سالونيكا: نقطة واحدة (3- 8)

34- لودوجوريتس رازجراد: نقطة واحدة (1-6)

35- ماكابي تل أبيب: دون نقاط (2- 11)

36- دينامو كييف: دون نقاط (0- 10)