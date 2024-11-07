اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الفرق بعد هذه الجولة:

1- لاتسيو: 12 نقطة (11- 2)
2- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (13- 1)
3- غلطة سراي: 10 نقاط (12- 8)
4- آينتراخت فرانكفورت: 10 نقاط (8- 4)
5- أندرلخت: 10 نقاط (7- 3)
6- أتلتيك بلباو: 10 نقاط (6-2)
7- توتنهام هوتسبير: 9 نقاط (8-4)
8- ستيوا بوخارست: 9 نقاط (7- 5)
9- ليون: 7 نقاط (8- 4)
10- جلاسكو رينجرز: 7 نقاط (8- 5)
11- أولمبياكوس: 7 نقاط (5- 3)
12- بودو/غليمت: 7 نقاط (6-5)
13- ميتييلاند: 7 نقاط (4-3)
14- فرينكفاروزي: 6 نقاط (7- 4)
15- مانشستر يونايتد: 6 نقاط (7- 5)
16- فيكتوريا بلزن: 6 نقاط (7- 6)
17- إي زد آلكمار: 6 نقاط (6-6)
18- بشكتاش: 6 نقاط (4- 8)
19- هوفنهايم: 5 نقاط (5-5)
20- روما: 5 نقاط (3-3)
21: فنربخشة: 5 نقاط (5- 6)
22- بورتو: 4 نقاط (8-8)
23- سلافيا براغ: 4 نقاط (3-3)
24- ايلفسبورج: 4 نقاط (7- 8)
25- ريال سوسييداد: 4 نقاط (5-6)
26- سبورتينغ براغا: 4 نقاط (4- 7)
27- تفينتي أنشخيده: 3 نقاط (4- 6)
28- مالمو: 3 نقاط (3-6)
29- كارباغ اغدام: 3 نقاط (3- 9)
30- سانت جيلواز: نقطتان (2- 4)
31- نيس: نقطتان (4-8)
32- ريجاس فوتبولا سكولا: نقطتان (4-8)
33- باوك سالونيكا: نقطة واحدة (3- 8)
34- لودوجوريتس رازجراد: نقطة واحدة (1-6)
35- ماكابي تل أبيب: دون نقاط (2- 11)
36- دينامو كييف: دون نقاط (0- 10)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا