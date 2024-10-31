يورجن كلوب: لم يكن لدي لاعبين بعقلية سيرجيو راموس!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - استرجع يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، ذكريات نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وبالتحديد واقعة إصابة المصري محمد صلاح، خلال المباراة، والتي تسبب بها المدافع الإسباني، سيرجيو راموس.

وعن هذه الحادثة، قال المدرب الألماني في بودكاست أجراه مع لاعب ريال مدريد السابق توني كروس: “هل سيرجيو راموس شخص جيد؟.. هو ليس نوعي من المفضل من اللاعبين، التصرف الذي قام به كان قاسياً، بالطبع هو لا يمكنه أن يعرف أن هذا سيؤله كتفه”.

واستدرك: “لكننا جميعاً نعرف أن راموس تقبل ما حدث بسعادة، لم أستطع فهم تلك العقلية”.

وشدد كلوب: “لم يكن لدي لاعبين بتلك العقلية، وإن كان لدي فكنت أحرص على رحيلهم”.

وأتم بهذا الشأن: “كنت أعتقد دائماً أن مدافعي فريقي جيدين بما يكفي كي لا يتدخلون في حوادث مثل تلك”.