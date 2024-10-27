نشكركم على متابعتكم خبر فقدان الوزن المفاجئ: هل هناك خطر يهدد صحتك؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - هل لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في وزنك دون اتباع نظام غذائي؟ قد يكون هذا الأمر مقلقًا ويستدعي استشارة الطبيب. فقدان الوزن غير المبرر قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية كامنة.

أسباب شائعة لفقدان الوزن غير المقصود:

اضطرابات الأكل: مثل فقدان الشهية والشره المرضي.

اضطرابات نفسية: مثل الاكتئاب والقلق.

أمراض الغدد الصماء: مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

الأورام والسرطانات: يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان فقدانًا سريعًا للوزن.

أمراض الجهاز الهضمي: مثل مرض كرون، التهاب القولون التقرحي، وقرحة المعدة.

أمراض مزمنة: مثل السكري، وأمراض الكلى والكبد.

عدوى: مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

مشاكل الأسنان: صعوبة المضغ قد تؤدي إلى نقص التغذية.

عوامل دوائية: بعض الأدوية قد تسبب فقدان الوزن كأثر جانبي.

أعراض مصاحبة لفقدان الوزن غير المبرر:

الإرهاق والتعب

فقدان الشهية

الإسهال أو الإمساك

الغثيان والقيء

آلام في البطن

تغيرات في الحالة المزاجية

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من فقدان وزن غير مبرر مصحوبًا بأي من الأعراض المذكورة أعلاه، فمن الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه.

تشخيص وعلاج فقدان الوزن غير المبرر:

سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني شامل وطلب بعض الفحوصات مثل:

تحاليل الدم: لفحص وظائف الغدة الدرقية، والكبد، والكلى، ومستويات الفيتامينات والمعادن.

فحوصات البراز: للتحقق من وجود أي عدوى أو التهاب.

الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب: لتقييم الأعضاء الداخلية.

التنظير: لفحص الجهاز الهضمي.

العلاج يعتمد على السبب الكامن وراء فقدان الوزن. قد يشمل العلاج:

علاج الحالة الأساسية: مثل علاج العدوى أو تنظيم مستوى هرمون الغدة الدرقية.

تعديل النظام الغذائي: لتلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

المكملات الغذائية: في بعض الحالات.

الدعم النفسي: في حالة وجود اضطرابات نفسية.

الوقاية من فقدان الوزن غير المبرر:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كاف من النوم.

إدارة التوتر.

الذهاب إلى الفحوصات الطبية الدورية.

هذا وفقدان الوزن غير المبرر ليس أمرًا طبيعيًا ويجب عدم تجاهله. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن لتحديد السبب وعلاجه.