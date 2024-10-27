تشيلسي يحقق رقماً مميزاً بعد الفوز على نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - حقق تشيلسي فوزاً صعباً على نظيره نيوكاسل، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فاز تشيلسي ب10 مباريات من 14 مباراة في البريميرليج، خاضها منذ بداية مايو/أيار الماضي، مقابل تعادلين وخسارتين، ليجمع 32 نقطة.

وأضافت الشبكة، أن وحده حامل اللقب مانشستر سيتي جمع نقاطاً أكثر من تشيلسي خلال الفترة ذاتها، برصيد 35 نقطة.

بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 12 نقطة في المركز 12.