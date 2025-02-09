الرياضة

اللوماري: مصدق مكسب كبير للزمالك.. وهذه مميزاته والفارق بينه وبين "بنتايك"

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اللوماري: مصدق مكسب كبير للزمالك.. وهذه مميزاته والفارق بينه وبين "بنتايك"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، بانضمام صلاح الدين مصدق، مشددا على أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

اللوماري: مصدق مكسب كبير للزمالك

وقال اللوماري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صلاح الدين مصدق مدافع صلب وموهوب وطموح وسيفيد الزمالك في الفترة القادمة وهو لديه إمكانيات رائعة للغاية".

وأضاف: "صلاح مصدق مكسب كبير للزمالك وسيتأقلم بشكل سريع مع الفريق الأبيض ويتميز بالقامة الطويلة وأيضا يتميز بالجانب الهجومي والرأسيات المميزة".

وأوضح: "النجم المغربي يلعب بالقدم اليمنى واليسرى، ومحمود بنتايك يختلف عنه لأنه اعتاد على اللعب تحت ضغوط جماهيرية في الرجاء ولديه إمكانيات كبيرة وحلول هجومية".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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