نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللوماري: مصدق مكسب كبير للزمالك.. وهذه مميزاته والفارق بينه وبين "بنتايك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، بانضمام صلاح الدين مصدق، مشددا على أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

اللوماري: مصدق مكسب كبير للزمالك

وقال اللوماري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صلاح الدين مصدق مدافع صلب وموهوب وطموح وسيفيد الزمالك في الفترة القادمة وهو لديه إمكانيات رائعة للغاية".

وأضاف: "صلاح مصدق مكسب كبير للزمالك وسيتأقلم بشكل سريع مع الفريق الأبيض ويتميز بالقامة الطويلة وأيضا يتميز بالجانب الهجومي والرأسيات المميزة".

وأوضح: "النجم المغربي يلعب بالقدم اليمنى واليسرى، ومحمود بنتايك يختلف عنه لأنه اعتاد على اللعب تحت ضغوط جماهيرية في الرجاء ولديه إمكانيات كبيرة وحلول هجومية".