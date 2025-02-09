نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز اسكو وتعادل القناطر وهزيمة بهتيم بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت، ست مباريات بالأسبوع العشرين بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث أسفرت النتائج عن فوز اسكو بقيادة عبد الحميد ميدو على فريق هليوبوليس بهدفين دون مقابل، سجل هدفي اسكو كلًا من كريم سيف وكريم سمكة.

بينما حقق مدينة نصر فوزه الخامس على حساب فريق بهتيم بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب سعيد رجب.

و تعادل القناطر الخيرية خارج الديار امام قليوب سلبيًا دون أهداف، في كلاسيكو القليوبية.

وحول فريق رع تأخره بهدف دون مقابل، إلى فوز بهدفين مقابل هدف على حساب المرج، في مباراة شهدت جادل تحكيمي.

تقدم المرج في الدقيقة 21 بهدف اللاعب اسلام التتش من تمريرة اللاعب محمد حسن (توتا)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل.

و في الشوط الثاني حاول رع العودة إلى المباراة ولكن تألق دفاع المرج في إنقاذ مرماه من أكثر من هدف محقق لصالح رع.

و شهد في الدقيقة 64 عدم احتساب ركلة جزاء لمهاجم المرج اثر التحام قوي من مدافع رع.

حتى جاءت الدقيقة 76 أدرك محمد أشرف مهاجم المصري والجيش السابق هدف التعادل لرع من عرضية اللاعب محمد عبد الناصر (اوشا) واصطدمت الكرة بحكم المباراة قبل وصولها للمهاجم، وبعدها بعدة دقائق سجل اللاعب محمد عيد هدف التقدم لرع. وادرك المرج التعادل عن طريق اللاعب محمد حسن (توتا) في الدقيقة 89 ليحتسبها حكم المباراة هدف ولكن سرعان ما تم إلغاؤه من قبل المساعد بداعي التسلل والتي شهدت اعتراض من جانب لاعبي والجهاز الفني للمرج.

وأدار المباراة تحكيميًا من منطقة شمال سيناء كلًا من ايهاب حمدي وعاونه كلًا من محمد الموجي وصلاح فتحي.

أما باقي نتائج مباريات الأسبوع، فجاءت كالاتي:

قها 2-2 بطا

الطيران 1-1 النصر للتصدير

بينما تختتم الجولة العشرين عصر الأحد حيث يلتقي..

القومي - طوخ

سبورتنج كاسل - المطرية

الترتيب المؤقت للمجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 41 نقطة

2- قليوب 38 نقطة

3- هليوبوليس 35 نقطة

4- ليفيلز 32 نقطة

5- رع 31 نقطة

6- الطيران 29 نقطة

7- المرج 25 نقطة

8- المطرية 24 نقطة

9- إسكو 22 نقطة

10- بهتيم 22 نقطة

11- طوخ 22 نقطة

12- مدينة نصر 21 نقطة

13- بطا 21 نقطة

14- قها 17 نقطة

15- النصر للتصدير 15 نقطة

16- القومي 11 نقطة

17- سبورتنج كاسل 7 نقاط