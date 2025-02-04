نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام لو مان في كأس فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق لومان بعد قليل بستاد ماري مارفينجت ضمن منافسات دور 16 من كأس فرنسا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولو مان

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ولو مان مساء اليوم في تمام الساعة 10:10 بتوقيت القاهرة والساعة 11:10 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:10 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لو مان

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: زاجي، بيرالدو، باتشو، هيرنانديز.

خط الوسط: رويز، مايولو، لي.

خط الهجوم: دوي، راموس، كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولو مان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.