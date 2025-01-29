نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يواصل الغياب عن مران الزمالك قبل مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك واصل الغياب عن مران الفريق اليوم الثلاثاء قبل مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

شيكابالا يواصل الغياب عن مران الزمالك قبل مباراة بيراميدز

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وتحوم الشكوك حول لحاق شيكابالا بمباراة بيراميدز خاصة بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة".

تابع:" يقال أن شيكابالا يعاني من نزلة برد ولكن المؤكد أنه لم ينتظم في مران الزمالك حتي الآن".