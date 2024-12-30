نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتكينز في الهجوم.. تشكيل أستون فيلا الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة برايتون، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

أستون فيلا يواجه برايتون في البريميرليج

ويستعد أستون فيلا لخوض مواجهة صعبة أمام برايتون على أرضية ملعب فيلا بارك نعقل الفيلانس، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإنجليزي كريج باوسون.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل أستون فيلا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: مارتينيز.

▪︎خط الدفاع: كونسا - كارلوس - توريس - لوكاس دين.

▪︎خط الوسط: ماكجين - تيليمانس - كامارا.

▪︎خط الهجوم: بيلي - روجرز - واتكينز.

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا وبرايتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.