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أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع ليفربول لمواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يحل ضيفًا على وست هام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الـ19 للمسابقة.

ليفربول يستدرج وست هام لتعزيز الصدارة

يتربع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، على قمة ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه آرسنال، علمًا بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.

ويأمل ليفربول في مواصلة نتائجه الجيدة خلال الموسم الحالي بالبطولة، التي يرغب في الفوز بها للمرة الـ20 في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للبطولة العريقة، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يتمتع بها تحت قيادة مديره الفني الهولندي أرني سلوت.

وتصب معظم الأرقام في صالح ليفربول خلال المراحل الـ18 الماضية بالبطولة، ليصبح تواجده في الصدارة عن جدارة، فهو الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ13 فوزًا والأقل خسارة بهزيمة وحيدة، كما أنه الأكثر تهديفًا بـ40 هدفًا، وثاني أقل الفرق استقبالًا للأهداف خلف آرسنال، بعدما منيت شباكه بـ17 هدفًا.

ورغم ذلك، لن تكون مواجهة وست هام، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بالسهلة على ليفربول، الذي يسعى لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، خاصة في ظل محاولات الفريق الملقب بـ(المطارق) للثأر من خسارته القاسية 5-1 على يد أبناء سلوت بالدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

واكتسب وست هام قوة دفع جيدة للغاية عقب فوزه 1-0 على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، ليصبح هذا هو الفوز السادس الذي يحققه في المسابقة هذا الموسم والأول خارج ملعبه بالبطولة منذ أغسطس (آب) الماضي.

موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي:

يلتقي اليوم الأحد فريق وست هام مع ليفربول، في الجولة 19 ببطولة الدوري الإنجليزي على إستاد لندن الأولمبي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع (19:15) مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع (20:15) بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

تبث مباريات الدوري الإنجليزي على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبث مباراة ليفربول ووست هام على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.