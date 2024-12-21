نيوكاسل يونايتد يقسو على إيبسويتش تاون برباعية في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين نيوكاسل يونايتد وإيبسويتش تاون، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نيوكاسل يونايتد وإيبسويتش تاون

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على نظيره إيبسويتش تاون برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نيوكاسل يونايتد أولى أهدافه في اللقاء مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الاولى من زمن اللقاء عن طريق المهاجم السويدي المتألق ألكسندر إيزاك.

ثم أضاف جاكوب ميرفي ثاني أهداف نيوكاسل في المباراة في الدقيقة 32، من صناعة زميله أنتوني جوردوين.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 45+2، أحرز نيوكاسل الهدف الثالث عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك.

وفي الدقيقة 54، سجل ألكسندر إيزاك ثالث أهدافه في اللقاء والرابع لنيوكاسل يونايتد، من تمريرة زميله جاكوب ميرفي.

وشارك المصري سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون، طوال أحداث اللقاء مع فريقه.

وبتلك النتيجة، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، بينما يتوقف رصيد إيبسويتش تاون عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر.