حامد وفا وجوي روماني يتصدران البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعبو المنتخب المصري للشطرنج الأداء المتميز في البطولة الأفريقية للشطرنج، وذلك خلال المنافسات المستمرة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حامد وفا وجوي روماني يتصدران البطولة الأفريقية للشطرنج

نجح حامد وفا، لاعب منتخب مصر للشطرنج في الفوز على منافسه التونسي صدوق زينيدي، برصيد ٥ نقاط.

وبهذا الفوز يتشارك وفا الصدارة مع بطل أنجولا لوثر سانتوس ويضربان موعدا غدا في منافسة قوية على صدارة بطولة إفريقيا للشباب المقامة حاليا في صالة حسن مصطفى.

كما فازت جوي روماني لاعبة منتخب مصر للشطرنج على منافستها بطلة الجزائر شهرزاد دجرود، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة ضمن منافسات البطولة ذاتها.

وبذلك تتصدر البطلة المصرية البطولة، برصيد ٤.٥ نقطة، وتضرب موعدا في الجولة المقبلة التي تقام غدا أمام بطلة أوغندا، ثنا كيار، للمنافسة على الصدارة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للشطرنج كابتن فرج عمرو المدير الفني والدكتور محمود رشدي وكابتن حسام مسلم.

فيما تضم حكام بطولة إفريقبا للشطرنج جابر منير رئيس الحكام وبيتر فادي نائب رئيس الحكام ويوسف نادر نائب رئيس الحكام.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد، إضافة إلى هدير رأفت عضو اللجنة المنظمة للبطولة.