نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا… نقل مباراة الأهلي والاتحاد على استاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والتي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لملعب السلام.



وعلى الرغم من الإعلان المسبق لإقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي إلا أن عدم الجاهزية كان سبب لنقل المباراة لاستاد السلام.

كما تقرر نقل مباراة مودرن سبورت أمام زد أيضا والتي كانت ستقام على استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة وذلك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.