انت الأن تتابع خبر صدمة مدوية لإدارة النصر السعودي.. تطور مفاجئ في صفقة 30 مليون يورو! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في انقلاب مفاجئ للأحداث تلقت إدارة نادي النصر السعودي صدمة قوية قد تعصف بآمالها في حسم صفقة النجم المغربي يوسف النصيري، فبعدما كانت المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، ووصلت إلى مراحل متقدمة، جاءت أنباء صادمة قد تعرقل انتقال اللاعب إلى صفوف العالمي، وتأتي هذه التطورات غير المتوقعة لتثير حالة من الحيرة والترقب حول مصير الصفقة، خاصة في ظل الرغبة الملحة من إدارة النصر في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صدمة مدوية لإدارة النصر السعودي

رغم تقديم نادي النصر عرضا ماليا مغريا بقيمة 30 مليون يورو لحسم صفقة يوسف النصيري، إلا أن الصفقة لا تزال عالقة في مأزق، وسط حالة من الترقب الشديد، وتأتي هذه التطورات لتزيد من غموض مستقبل اللاعب، خاصة وأن إدارة النصر كانت قد وضعت آمالا عريضة على ضمه لتعزيز خط الهجوم في الفترة المقبلة، وتتجه الأنظار الآن إلى رد فعل إدارة نادي فنربخشة التركي على العرض المقدم من النصر.

انتقال يوسف النصيري للنصر السعودي

قدمت إدارة النصر السعودي عرضا ماليا كبيرا ومغريا من أجل الحصول على خدمات اللاعب المغربي يوسف النصيري من صفوف فريق فنربخشة التركي، لاسيما في ظل رغبة العالمي في دعم خط هجومه، ولكن واجه عرض النصر المقدم بحسب تقاير شبكة “تي في 100” رفضا من إدارة النادي التركي.

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