نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لدور الـ 8 من بطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 85 - 56، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة الأخير، ضمن مباريات الإياب لدور 16.

نتيجة مباراة الزمالك والزهور

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

16/16

42/28

64/44

85/56

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره المصرية للاتصالات، في دور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.



ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".