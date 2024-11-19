الرياضة

الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لدور الـ 8 من بطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 85 - 56، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة الأخير، ضمن مباريات الإياب لدور 16.

نتيجة مباراة الزمالك والزهور

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

16/16

42/28

64/44

85/56

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره المصرية للاتصالات، في دور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.


ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا