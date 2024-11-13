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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف إدارة النصر السعودي من انتقال مدافعه الإسباني إيميرك لابورت إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر السعودي يحسم موقفه من بيع لابورت إلى ريال مدريد

ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع لابورت خلال الميركاتو الشتوي، بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة على الصعيد الدفاعي، وتحديدًا البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي، وكذلك إصابة كارفخال وفاسكيز، وعدم اعتماد أنشيلوتي على فاييخو.

ووفقًا للتقارير فأن النصر يرفض بشكل قاطع رحيل لابورت إلى صفوف الفريق الملكي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت بأن إدارة النصر لا تريد التخلي عن خدمات لابورت لصالح ريال مدريد، في ظل المستويات الرائعة والمميزة التي يقدمها المدافع الإسباني رفقة الفريق السعودي.