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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء المبدئية لقائمة المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، التي تقدمت للترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي تصريحاته عبر برنامجه على "أون سبورتس إف إم"، أكد شوبير أن قائمة واحدة هي التي ظهرت حتى الآن، وهي قائمة هاني أبوريدة، الذي يترشح على مقعد رئيس الاتحاد، وذلك بعد فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر الجاري، على أن يغلق في 18 نوفمبر.

شوبير يكشف عن قائمة هاني أبوريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة المصري

وتتضمن قائمة هاني أبوريدة الأسماء التالية:

هاني أبوريدة (عضو المكتب التنفيذي للفيفا) – رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

خالد الدرندلي – نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي.

أحمد حلمي الشريف – رئيس نادي أخميم بسوهاج، عضو اتحاد الكرة.

محمد محمود الشربيني – رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، عضو اتحاد الكرة.

وليد عمر درويش – رئيس نادي تيم سبورت، عضو اتحاد الكرة.

مصطفى أبوزهرة – عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق، عضو اتحاد الكرة.

طارق محمد أبوالعينين – رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، عضو اتحاد الكرة.

محمد أبوحسين – رجل أعمال، عضو اتحاد الكرة.

إيناس مظهر – المنسق الإعلامي بالفيفا، عضو اتحاد الكرة.



وتضم القائمة أيضًا ثلاثة أعضاء في القائمة الاحتياطية وهم:

أشرف موسى – عميد تربية رياضية جنوب الوادي.

جيمس حنا – الحكم السابق.

هيام بركة – عضو لجنة الحكام السابقة.

