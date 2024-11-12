واسفرت مواجهات الاسبوع الأول والتى ستقام يوم الجمعه 22 نوفمبر عن مواجهة مركز شباب باروط لضيفه نادى شبان الفشن فيما يحل نادى بوش ضيفا على مركز التنمية الشبابية بينما لن يشارك مركز شباب ناصر بمباريات تلك الجولة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الأسبوع الأول بالقسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012