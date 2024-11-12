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أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة في دوري القسم الثاني .. تعرف عليها

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة السابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب باقامة11 مباراة قوية ومثيرة.



مواجهات المجموعة الخامسة



1- الصيد بالمحلة مع اتحاد نبروه



على ملعب غزل المحله يلتقي صيد المحله متصدر المجموعة بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 13 نقطة مع فريق اتحاد نبروه صاحب المركز التاسع بقيادة محمد عبد الله برصيد 9 نقاط.



2- دمياط مع مالية كفر الزيات



يشهد ملعب نادي غزل المحلة لقاء صعب بين فريق دمياط صاحب المركز الاخير بقيادة ميدو الدبسي برصيد 3 نقاط مع فريق مالية كفر الزيات وصيف المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 12 نقطة.



3- شباب القزازين مع كفرالشيخ



يستضيف نادي الزرقا لقاء فريق شباب القزازين صاحب المركز الرابع بقيادة سامح العربي برصيد 9 نقاط فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 12 نقطة.



4- دكرنس مع بني عبيد



على ملعب نادي دكرنس يلتقي فريق دكرنس صاحب المركز التاسع بقيادة حسين حمدي برصيد 6 نقاط مع فريق بني عبيد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عادل صديق برصيد 4 نقاط.



5- بايونيرز مع شباب تلا



على ملعب نادي شربين يحل فريق شباب تلا صاحب المركز الثامن بقيادة فؤاد سلامه برصيد 6 نقاط ضيفًا ثقيلًا على

بايونيرز صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد عبد الظاهر برصيد 5 نقاط.



6- بيلا مع ميجا سبورت



على ملعب سمنود يلعب فريق بيلا صاحب المركز السابع بقيادة ابراهيم الشهيدي برصيد 7 نقاط مع فريق ميجا سبورت صاحب المركز السادس بقيادة جاد توفيق برصيد 8 نقاط.

المجموعة السادسة

1- الاوليمبي مع دلفي

على ملعب نادي الاوليمبي يستضيف فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير برصيد 12 نقطة فريق دلفي صاحب المركز الثالث بقيادة ربيع ياسين برصيد 10 نقاط.



2- اصحاب الجياد مع الهلال



على ستاد الاسكندريه يخوض فريق اصحاب الجياد صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق برصيد 7 نقاط لقاء صعب مع فريق الهلال الضبعة وصيف المجموعة بقيادة على عاشور برصيد 10 نقاط.



3- دمنهور مع المجد السكندري



على ملعب نادي مياه البحيرة يستقبل فريق العاب دمنهور صاحب المركز السابع بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد 7 نقاط فريق المجد السكندري صاحب المركز الرابع بقيادة فخر الدين صبري برصيد 8 نقاط.

4- الجزيرة المطروحي مع الحمام

على ملعب المدينة الشبابية بابو قير ودبي مطروح بين فريق الجزيرة بمطروح صاحب المركز العاشر بقيادة ايمن مجدي برصيد 4 نقاط مع فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة محمد كابوريا برصيد 6 نقاط.

5- الزهور بمطروح مع طلائع الأسطول

يشهد مركز شباب الهلال صطدم مرتقب بين فريق الزهور بمطروح متذيل المجموعة بقيادة ايمن عبد الحكيم برصيد 3 نقاط بفريق طلائع الاسطول صاحب المركز الخامس بقيادة علاء المني برصيد 7 نقاط.