نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن سبورت وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره انبي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريقين في حصد أولى النقاط الثلاث في الموسم الجديد لتحقيق أفضل انطلاقة مع بداية النسخة الحالية من الدوري.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد مباراة مودرن سبورت أمام انبي في الدوري المصري.

موعد مباراة مودرن سبورت أمام انبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ويستقبل استاد السلام المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت أمام انبي الدوري

تنقل مباراة مودرن سبورت وانبي المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.