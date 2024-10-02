القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من محبي مشاهدة الريدز في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "أنفيلد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وبولونيا مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد بولونيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد بولونيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.