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أحمد جودة - القاهرة -

حسم كورينثيانز البرازيلي، تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس سودأمريكانا القارية بانتصاره الساحق 3-0 على مواطنه فورتاليزا.

كورينثيانز يتأهل لنصف نهائي كأس سودأمريكانا على حساب فورتاليزا

سجل ثلاثية الفريق أنخل روميرو (ق55) وإيجور كورونادو (ق59) وبدرو هنريكي (ق81).

وكان فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد فاز أيضا ذهابا بثنائية نظيفة خارج أرضه، ليواصل مشواره في البطولة القارية الثانية بأمريكا الجنوبية على مستوى الأندية، حيث سيبحث عن بطاقة النهائي حينما سيواجه الفائز من مواجهتي راسينج كلوب الأرجنتيني وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

ورغم كفاحه لعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية البرازيلي، إلا أن كورينثيانز يقدم بطولة كأس سودأمريكانا رائعة.

وشارك في المباراة لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، ممفيس ديباي، في النصف ساعة الأخير كبديل، حيث صنع الهدف الثالث لهنريكي، على استاد نيو كيميكا أرينا في ساو باولو.

