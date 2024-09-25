نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد بولتون واندررز في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم في كل مكان متابعة مباراة فريق أرسنال ضد نظيره بولتون، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضن المباراة ملعب "استاد الإمارات"، معقل الجانرز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بولتون في كأس الرابطة الإنجليزية

وتقام المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط.

