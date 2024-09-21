تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيلة فريقه التي ستواجه إسبانيول، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول



يلتقى الفريق الملكي مع ضيفه إسبانيول، مساء، اليوم، السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي.

الوسط المهاجم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو.

الهجوم: كيليان مبابي

وتنقل مباراة ريال مدريد مع إسبانيول، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.