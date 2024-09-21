نجم فياريال: وضع برشلونة مختلف.. ولامين وبيدري مثل طفلين متواضعين

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى أليكس باينا لاعب فياريال، رأيه في مستوى فريق برشلونة بالوقت الحالي تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

باينا: برشلونة ليس كما هو

ويستعد فريق فياريال لمواجهة برشلونة، غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

قال باينا في تصريحاته اليوم: "إنه ليس برشلونة كما كان قبل بضع سنوات والذي لم يكن يُسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف نجم فياريال: "هذا الفريق عمودي للغاية. إنهم يضغطون عليك طوال الوقت ولا يسمحون لك بالتنفس".

وواصل: "بيدري ولامين يامال مثل طفلين في العاشرة من العمر، متواضعان للغاية. وباعتبارهما لاعبين كرة قدم، فهما من الطراز العالمي".