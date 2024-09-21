الرياضة

نجم فياريال: وضع برشلونة مختلف.. ولامين وبيدري مثل طفلين متواضعين

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى أليكس باينا لاعب فياريال، رأيه في مستوى فريق برشلونة بالوقت الحالي تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

باينا: برشلونة ليس كما هو

ويستعد فريق فياريال لمواجهة برشلونة، غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

قال باينا في تصريحاته اليوم: "إنه ليس برشلونة كما كان قبل بضع سنوات والذي لم يكن يُسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف نجم فياريال: "هذا الفريق عمودي للغاية. إنهم يضغطون عليك طوال الوقت ولا يسمحون لك بالتنفس".

وواصل: "بيدري ولامين يامال مثل طفلين في العاشرة من العمر، متواضعان للغاية. وباعتبارهما لاعبين كرة قدم، فهما من الطراز العالمي".

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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