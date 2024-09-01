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أحمد جودة - القاهرة - وصل المغربي محمود بن تايج ظهير أيسر الزمالك إلى فندق إقامة الفريق الأبيض منذ قليل للانتظام في معسكر الإعداد المقام حاليا ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

محمود بن تايج يصل برج العرب للانضمام إلى معسكر الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد رسميًا مع المغربي محمود ين تايج الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وانضم محمود بن تايج لصفوف الزمالك قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.