Amazfit تنافس آبل بساعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أعلنت Amazfit عن ساعتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستكون من بين أقوى المنافسين لساعات آبل الذكية.

تتميز ساعة Amazfit Bip 6 بتصميمها الأنيق، وهيكلها المتين المقاوم للماء والغبار والمحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

تعمل الساعة بنظام Zepp OS 4.5 المدعوم بالذكاء الاصطناعي من OpenAI، وزودت بشاشة AMOLED، مقاس 1.97 بوصة، دقة عرضها (540/390) بيكسل، كثافتها 302 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا.

حصلت الساعة على أكثر من 400 واجهة استخدام، ودعم لخاصية Always-On Display، وجهّزت بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزوّدت بحساس لتعديل سطوع الشاشة تلقائيا بناء على معدل الإضاءة المحيطة.

تحتوي الساعة أيضا على على نظام GPS مدمج مع خمسة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ميزة التحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية، كما جهّزت ببطارية بسعة 340 ميلي أمبير تكفيها لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة في حال تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.