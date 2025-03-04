ما لا تعرفونه عن نقص فيتامين B12

ما لا تعرفونه عن نقص فيتامين B12يُعتبر فيتامين B12 مهمًّا لعدد من وظائف الجسم، فهو يحافظ على صحة الدم والخلايا العصبية ويساعد أيضاً في منع فقر الدم، وهي حالة يمكن أن تسبب الشعور بالضعف والإرهاق.

وتشمل العوارض الشائعة لنقص هذا الفيتامين، التعب والصداع وتقرحات الفم، كما أنّ ظهور علامتين على الجلد قد يشير أيضاً إلى ذلك.

الوخز والإبر

وفق "سوري لايف"، بعض الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 يبلغون عن شعورهم بالتنميل، أو كما يُعرف بشكل أكثر شيوعاً، الوخز والإبر.

غالباً ما يتم الشعور بهذا الإحساس، الموصوف بأنه "وخز أو خدر في الجلد"، في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين. ويحدث ذلك لأنه مع انخفاض مستويات فيتامين B12، ينتج الجسم كمية أقل من الميالين، وهي مادة دهنية تغطي الأعصاب وتحميها.

إصفرار البشرة

ومن عوارض الجلد الأخرى التي قد تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من فيتامين B12 هو "اللون الأصفر الباهت" للبشرة.

ويربط الباحثون هذا التأثير بما يحدثه نقص الفيتامين على إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.

ويصاب بعض الأفراد بنقص الفيتامين بسبب عدم الحصول على ما يكفي منه من نظامهم الغذائي.

ويوفر النظام الغذائي الذي يتضمّن اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان عادةً ما يكفي من فيتامين B12، ولكن عدم استهلاك هذه الأطعمة بانتظام قد يسبّب نقص الفيتامين.

ويتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 عادةً بحقن تحتوي على الفيتامين.