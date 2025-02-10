انت الأن تتابع خبر من أجل التسهيل على المواطنين: المرور السعودي يقرر إجراء. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية دائما وأبداً إلى العمل على تطوير وتحسين كافة القطاعات بها من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين،وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن إجراء بعض التعديلات الهامة من أجل التسهيل على المواطنين،مع تعزيز الإلتزام بالقواعد المرورية،وتقليل العبء المالي والإداري على المواطنين،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة ب الإجراءات والتعديلات التي أقرها المرور السعودي.

التعديلات الجديدة في المرور السعودي

أعلن المرور السعودي عن إجراء بعد التعديلات الجديدة في قانون المرور السعودي وكانت على النحو التالي:-

١- إلغاء غرامة التأخير لتخفيف العبء المالي

حيث تعد هذه من أبرز التعديلات التي أعلنت عنها إدارة المرور،حيث كانت تفرض بقيمة ١٠٠ ريال سعودي تفرض كل سنة تأخير،وذلك في حالة تأخير المواطنين عن تجديد الرخصة،ويأتي ذلك لتخفيف العبء المالي على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

٢- تسريع إجراءات رخصة القيادة

ومن ضمن التعديلات أيضاً كانت تسريع إجراءات رخصة القيادة،حيث كانت عملية إصدار رخصة القيادة تحتاج إلى عدة زيارات متعددة للعديد من الجهات الحكومية،ولكن مع هذه التعديلات أصبح المواطن يمكنه الحصول على رخصة القيادة في فترة زمنية أقل،مما يساعد على تقليل الوقت والجهد للمواطنين.

٣- إضافة مخالفة جديدة

ومع إضافة بعض التسهيلات المرورية للمواطنين،أضافت أيضاً الإدارة العامة للمرور مخالفة جديدة وهي قيادة المركبة برخصة سير منتهية،وهذا من أجل إلتزام السائقين بتجديد رخص سير مركباتهم في الوقت المحدد،مع التحذير على عدم القيادة برخص سير منتهية.

٤- تسهيل الإجراءات الإلكترونية