السعودية تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر الأمان: قصة نجاح ملهمة

انت الأن تتابع خبر السعودية تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر الأمان: قصة نجاح ملهمةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لطالما كانت المملكة العربية السعودية وجهة عالمية للأمن والاستقرار، حيث تحظى بتقدير كبير من المجتمع الدولي لجهودها الدؤوبة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن،واليوم نفخر بالإعلان عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل المملكة الحافل بالإنجازات، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي وهذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء ويؤكد مكانة المملكة كواحة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

الأمن أساس التنمية والازدهار

الأمن هو أساس الاستقرار والازدهار في أي مجتمع. فهو يمكن الأفراد من العيش بسلام وطمأنينة، ويحفز الاستثمار والتنمية الاقتصادية وفي المملكة العربية السعودية تعتبر القيادة الرشيدة الأمن أولوية قصوى، حيث تعمل باستمرار على تطوير الأجهزة الأمنية وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وهذا الاهتمام بالأمن لم يأت من فراغ، بل هو نابع من إيمان راسخ بأن الأمن هو أساس التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

السعودية في الصدارة: شهادة دولية على التميز الأمني

تصدر المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في مؤشر الأمان ليس مجرد إنجاز عابر، بل هو شهادة دولية على التميز الأمني الذي تتمتع به المملكة وهذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية في تطوير الأجهزة الأمنية وتدريبها على أحدث الأساليب في مكافحة الجريمة كما يعكس الاستثمارات الضخمة التي تخصصها المملكة لتوفير أحدث التقنيات للأجهزة الأمنية، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الأمنية المختلفة.

مؤشر الأمان: معيار دولي للأداء الأمني