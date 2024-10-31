شكرا لاهتمامك لمعرفة أبشر للتوظيف 1446 absher.sa نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية السعودية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصدرت إدارة القبول المركزي نتائج القبول في وظائف وزارة الداخلية عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك لشغل الوظائف الخالية في عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بعدما فتحت وزارة الداخلية السعودية باب التقديم على العديد من الوظائف بالقطاع العسكري في المملكة، منها الأمن العام ومكافحة المخدرات والدفاع المدني، ويرغب المتقدمين في الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية، وهو ما سوف نقدمه لكم من خلال المقال التالي.

أبشر للتوظيف

تُعد منصة أبشر للتوظيف من أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، التي تعمل على تقديم خدمة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية العسكرية في جميع القطاعات، كما تهدف الى وسهيل جميع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، علما أنه يتم قبول المتقدم بتلك الوظائف بشرط توافر الشروط اللازمة والتي تم الإعلان عنها سابقًا، والجدير بالذكر إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية قد اطلقت العديد من الوظائف للرجال لرتبة وكيل رقيب ورتبة جندي.

رابط نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية

أعلنت إدارة القبول المركزي عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية، وذلك بعدما أعلنت الوزارة سابقًا، عن وجود العديد من الوظائف الخالية في القطاع العسكري بالسعودية، وذلك للعمل في العديد من قطاعات الوزارة، ويترقب العديد من المتقدمين في التعرف على نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

في الخطوة الأولى: قم بالدخول الى بوابة أبشر للتوظيف.

بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول من خلال حسابك المسجل بالفعل.

بعد ذلك عليك الضغط على قائمة الخدمات المتاحة، ثم قم باختيار نتائج القبول.

ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الاماكن المخصصة لذلك.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، مع التأكد من صحة البيانات المُدخلة.

في الخطوة الأخيرة: قم بالضغط على خانة عرض النتيجة لتظهر أمامك حالة القبول.

الإجراءات المطلوبة بعد اعلان نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية

بعد التعرف على حالة طلبك، وكنت من المقبولين في القبول الموحد وزارة الداخلية، جب على إجراء بعض الأمور الإضافية، مثل..