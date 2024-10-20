نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مواجهات غدًا في انطلاق الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف غدًا منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين بعد توقف دام أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي، بإقامة مباريات الجولة السابعة التي تشهد مواجهات قوية.

وتفتتح الجولة بإقامة 3 مباريات غدًا، حيث يحل نيوم ضيفًا على الصفا، ويلتقي الباطن مع الزلفي، ويستقبل النجمة ضيفه العربي في ديربي عنيزة.

ويسعى نيوم لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته التي يتربع عليها برصيد 16 نقطة عندما يحل ضيفًا على الصفا الساعي لوقف نزيف النقاط حيث لم يحقق سوى فوز وحيد كان في أول جولة قبل أن يجمع نقطة واحدة فقط ليبقى في رصيده 4 نقاط بالمركز الـ17.

ويستقبل الباطن ضيفه الزلفي من أجل فوز جديد يقربه من مراكز المقدمة إذ يملك 8 نقاط في المركز السابع، فيما يحل الزلفي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

وفي ديربي عنيزة، يستقبل النجمة جاره العربي في مباراة قوية حيث يفصل الجارين عن بعضهما نقطة وحيدة، إذ يحل النجمة عاشرًا برصيد 7 نقاط فيما يحل العربي سادسًا برصيد 8 نقاط.

وتتواصل بعد غدٍ الثلاثاء منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات تجمع أحد مع البكيرية، والجندل مع العين، والجبيل مع العدالة.

ويسعى أحد لاستعادة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات ليتراجع الفريق للمركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يبحث البكيرية صاحب المركز الـ18 عن الفوز الأول له هذا الموسم، إذ يملك 3 نقاط من 3 تعادلات.

ويستقبل الجندل ضيفه العين بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية حيث جمع نقاطه السبع في آخر 3 جولات ليتقدم للمركز الـ12 بفارق نقطة وحيدة عن العين الذي يحل في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط ويبحث عن استعادة الانتصارات، فيما يسعى الجبيل لتحقيق الفوز الثالث تواليًا عندما يلتقي ضيفه العدالة الباحث عن استعادة الانتصارات بعد 3 تعثرات متتالية، جعلته في المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن العدالة صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وتختتم الأربعاء منافسات الجولة حيث يلتقي الفيصلي مع الطائي، والحزم مع أبها، وجدة مع الجبلين.

ويستقبل الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ10 نقاط ضيفه الطائي صاحب المركز التاسع بـ8 نقاط، ساعيًا لتحقيق فوز غائب منذ جولتين فيما يتطلع الطائي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الحزم ضيفه أبها في مهمة صعبة للفريقين الساعيين للاقتراب من الصدارة، إذ يحل الحزم ثالثًا برصيد 13 نقطة، يليه أبها رابعًا برصيد 12 نقطة.

ويسعى جدة "الوصيف" الذي يستضيف الجبلين إلى مواصلة الضغط على نيوم المتصدر الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين، بسجل خالٍ من الخسائر بالمشاركة مع نيوم، فيما يأمل الجبلين في مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في سلم الترتيب الذي يحتل فيه المركز الـ14 بـ 6 نقاط