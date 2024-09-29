نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظاهرة فلكية مميزة في سماء السعودية: هلال القمر والمذنب تسوتشينشان أطلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صبيحة يوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، ستشهد سماء السعودية والعالم العربي حدثًا فلكيًا مميزًا، حيث سيتزين الأفق الشرقي بهلال القمر المتناقص والمذنب تسوتشينشان أطلس C/ 2023 A3، وذلك قبل شروق الشمس بنحو 45 دقيقة.

تفاصيل الحدث الفلكي

رصد المذنب

وفقًا للجمعية الفلكية بجدة، يمكن رؤية المذنب بالعين المجردة بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا والسماء صافية.

على الرغم من ذلك، تُشير التوقعات إلى أن المذنبات قد تكون متقلبة في سطوعها، لذا يُفضل استخدام المنظار أو التلسكوب لتعزيز تجربة الرصد.

الخصائص المرئية للمذنب

يُفترض أن يكون من الممكن رؤية ذيل المذنب الغباري نتيجة لتطاير الغبار والجليد مع اقترابه من الشمس.

يتوقع بعض العلماء أن يكون سطوعه مشابهًا لألمع 20 نجمًا في سماء الليل، مما يثير حماس عشاق الفلك.

نصائح للرصد

استخدام المعدات المناسبة: من المهم اختيار معدات ذات تكبير منخفض. المذنبات عادةً ما تحتوي على غلاف جوي (الكوما) كبير وذيل طويل، لذا توفر التلسكوبات أو المناظير بتكبير منخفض مجال رؤية أوسع. التلسكوب المثالي: يُعتبر المنظار مقاس 7x50 مثاليًا لرصد المذنبات، حيث يوفر مجال رؤية واسع بفتحة عدسة تبلغ 50 ملليمتر، مما يجعله مناسبًا لجمع الكثير من الضوء. التلسكوبات الذكية: التلسكوبات الذكية مثل ZWO Seestar S50 تمنح فرصة مثالية لرصد المذنب بفضل سهولة إعدادها وسرعة استخدامها. بفضل طولها البؤري الذي يبلغ 250 ملليمتر، توفر صورًا رائعة للمذنب وذيله، مع إمكانية تقديم تفاصيل إضافية من خلال خاصية التكديس المباشر.

الأهمية العلمية والجمالية للمذنب

يُعتبر المذنب تسوتشينشان أطلس فرصة رائعة لعشاق الفلك، إذ يُتوقع أن يكون ساطعًا ومرئيًا.

على الرغم من عدم توقع أن يصل إلى مرتبة "مذنب عظيم"، فإن مروره عبر النظام الشمسي الداخلي في أواخر عام 2024 يُعد حدثًا مميزًا يقدم بيانات علمية قيمة ويضفي لمسة جمالية على سماء الليل.

التواصل مع الكون

إن رصد المذنب تسوتشينشان أطلس يُتيح الفرصة للتواصل مع عجائب الكون وتقدير الطبيعة الديناميكية للأجرام السماوية. يُعتبر هذا الحدث فرصة لتجديد الشغف بعلم الفلك واستكشاف عوالم جديدة.