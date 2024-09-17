نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحقق الفوز بثلاثية على الريان القطري في بداية مشواره الآسيوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق الهلال السعودي الفوز على مستضيفه الريان القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في بداية مشواره في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب أحمد بن علي.

ونجح الهلال في تسجيل الثلاثية في الشوط الأول، عن طريق الصربي سيرجي سافيتش عند الدقيقة 15، والبرتغالي جواو كانسيلو عند الدقيقة 42، والبرازيلي ماركوس ليوناردو عند الدقيقة 45، بينما جاء هدف الريان الوحيد عبر البرازيلي روجر جيديس عند الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، حصد فريق الهلال أول ثلاث نقاط له في مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة