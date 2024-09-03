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الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الثلاثاء"، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود من العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.

وقال ديوان الملكي السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 1446/3/1هــ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وأضاف الديوان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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