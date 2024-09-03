نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الثلاثاء"، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود من العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.

وقال ديوان الملكي السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 1446/3/1هــ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف الديوان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".