هل الزيارة الشخصية مفتوحة الآن في السعودية؟ الشروط والإجراءات

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية في استضافة أقاربهم أو أصدقائهم من الخارج، مما يثير تساؤلات حول آخر القرارات المتعلقة بتأشيرات الزيارة الشخصية.

سنلقي نظرة شاملة على ما إذا كانت الزيارة الشخصية مفتوحة الآن في السعودية، ونستعرض شروط الحصول على تأشيرة زيارة والإجراءات المطلوبة.

حالة الزيارة الشخصية في السعودية

وفقًا لآخر التحديثات من وزارة الخارجية السعودية، فإن الزيارة الشخصية متاحة حاليًا.

يمكن للمقيمين في المملكة إصدار تأشيرات زيارة شخصية لاستضافة أقاربهم وأصدقائهم من خارج المملكة، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لضمان قبول الطلب.

شروط الحصول على تأشيرة زيارة للسعودية

تحدد وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على تأشيرة زيارة.

هذه الشروط تشمل:

الإقامة داخل المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي: يجب أن يكون المتقدم للحصول على تأشيرة الزيارة مقيمًا في السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

مدة التأشيرة: يمكن أن تكون مدة تأشيرة الزيارة القصوى ثلاثة أشهر فقط.

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

الهدف من الزيارة: يجب أن تكون الزيارة لأغراض شخصية فقط ولا يمكن تحويلها لأغراض الدراسة أو العمل.

دفع الرسوم: يجب دفع الرسوم المحددة التي تحددها وزارة الخارجية.

كيفية التقديم على تأشيرة الزيارة

يمكن للمقيمين تقديم طلب الحصول على تأشيرة زيارة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

يعد التقديم الإلكتروني أحد أسهل الطرق للحصول على التأشيرة، حيث يستغرق استخراج التأشيرة عادةً نحو ثلاثة أيام، ومع ذلك، قد تستغرق بعض الحالات التي تتطلب فحوصات إضافية وقتًا أطول.

الخطوات التالية بعد الحصول على التأشيرة

بعد الحصول على تأشيرة الزيارة، يجب على الزوار الالتزام بجميع القوانين واللوائح الخاصة بالدخول والإقامة في المملكة.

كما يتعين عليهم تقديم جميع المستندات المطلوبة عند وصولهم إلى المملكة والتأكد من التزامهم بالمدة المحددة لتأشيرة الزيارة.