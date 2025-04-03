أطعمة ترفع مستويات سكر الدم في العيد .. المخبوزات على رأس القائمة!

مع احتفالات عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول الحلويات ومخبوزات العيد التقليدية، وهي أطعمة ترفع مستويات سكر الدم، وتسبب مشاكل صحية لمرضى السكري، ولأولئك الذين يحافظون على بقاء مستويات السكر معتدلة. تعد المخبوزات من أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، وبخاصة مع تنوعها، ودخول السكر مع الدقيق الأبيض كمكونات رئيسية في تحضيرها. ولتجنب ارتفاع سكر الدم في العيد، نقدم أهم الأطعمة التي ترفع مستويات سكر الدم في العيد لاتخاذ الحيطة والحذر بشأن تناولها، للاستمتاع بأيام العيد دون التعرض لأي مخاطر صحية.

حلويات العيد من الأطعمة التي ترفع من سكر الدم بسرعة

أطعمة ترفع مستويات سكر الدم في العيد

بحسب خبير التغذية معتز الشريف، توجد أطعمة ترفع مستويات سكر الدم في العيد بسرعة، من أهمها ما يلي:

المخبوزات والحلويات التقليدية

تأتي المخبوزات على رأس الأطعمة التي ترفع من مستويات سكر الدم بسرعة خاصة تلك المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر مثل، الكعك والبسكويت اللذان يحتويان على نسبة عالية من السكريات والدهون المشبعة، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم. المعمول أيضًا مسؤول عن رفع سكر الدم وخصوصًا مع احتوائها على التمر بكمية ليست قليلة وهي أطعمة غير مناسبة لمريض السكري، كما أنها الإفراط في تناول يضر بالأشخاص الذين يحاولون ضبط مستويات السكر في الدم.

الكرواسون والفطائر، من المخبوزات التي يكثر تناولها في العيد، وهي أيضًا ترفع من سكر الدم، لاحتوائها على كل من الكربوهيدرات والدهون.

المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية

يكثر تناول المشروبات السكرية في العيد مثل العصائر المعلبة والمشروبات الغازية، والتي تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم بسبب احتوائها على السكريات البسيطة، ولذلك تدخل ضمن الأطعمة التي ترفع من مستويات سكر الدم.

التمر

على الرغم من فوائد التمر، إلا أن تناوله بكثرة يؤدي إلى إرتفاع السكر في الدم، لذا يأتي التمر ضمن أطعمة ترفع مستويات سكر الدم.

الأرز الأبيض والمكرونة

في العيد تكثر الولائم بين الأهل والأقارب، ويعد الأرز الأبيض والمكرونة من الوجبات الرئيسية التي تقدم فيها، وهما من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة التي تزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة، وبخاصة إذا لم يتم تناولها مجمعة مع الألياف أو البروتينات.

الحلويات الشرقية

تحتوي الحلويات الشرقية مثل البقلاوة، الكنافة، والبسبوسة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، مما يجعلها من أخطر الأطعمة التي ترفع من سكر الدم بسرعة. وهي أطعمة يتم تناولها في العيد والمناسب بشكل عام، ومع أي إحتفال.

دقيق الشوفان سريع التحضير

يؤدي الشوفان إلى حدوث ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم، ولذلك يأتي ضمن أطعمة ترفع مستويات سكر الدم، وبخاصة الشوفان سريع التحضير.

الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض وخبز الحبوب الكاملة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، ولذلك يدخل الخبز الأبيض ضمن أطعمة ترفع مستويات سكر الدم.

الشوربة سريعة التحضير

يحتوي الحساء سريع التحضير على نسبة عالية من السكر، ولذلك يزيد تناوله من معدلات السكر في الدم، وهو من الأطعمة المسؤولة عن رفع مستويات السكر في الدم، ولذلك يجب على مرضى السكر بوجه خاص تجنبها.

العنب

العنب من الأطعمة أو الفاكهة الغنية جدًا بالسكريات، ولذلك يأتي ضمن أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم، يشكل تناوله خطر كبير على مرضى السكري بوجه خاص.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من النشا، ولذلك تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

المعكرونة من أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم

كيف يمكن التحكم في مستويات السكر في العيد؟

للاستمتاع بالعيد دون التأثير سلبًا على صحتك، إليكِ بعض النصائح الفعالة التي تساعدك في ذلك، والمقدمة من خبير التغذية، معتز الشريف.

تناول كميات معتدلة من الحلويات، ويفضل اختيار البدائل الصحية مثل الحلويات المصنوعة من طحين اللوز إذا لم تكن هناك حساسية غذائية منه.

صنع الحلويات بطريقة صحية واستخدام بدائل صحية قدر الإمكان.

استبدال المشروبات والعصائر المحلاة بالماء بتلك الطبيعية التي لا يضاف إليها سكر.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات لتقليل امتصاص السكر في الدم.

ممارسة الرياضة بانتظام، وبخاصة المشي بعد الوجبات لمساعدة الجسم على استهلاك الجلوكوز بشكل أفضل.

خلاصة القول:

الاحتفال بالعيد لا يعني التهاون في الصحة، والإكثار من تناول الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم في العيد، لذا، يجب الحرص على تناول الحلويات والمخبوزات باعتدال، واتباع نظا غذائي صحي ومتوازن لتجنب أي مضاعفات صحية من الممكن أن تحدث في العيد..

مع تمنياتي لكم بالمعافاة الدائمة، وقضاء عيد سعيد وأنتم في أحسن صحة،،،