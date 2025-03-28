خبير يوضح لـ"دوت الخليج": أمراض الجهاز الهضمي تزداد لدى الشباب... والسبب الرئيس أسلوب حياتهم

أمراض الجهاز الهضمي Gastrointestinal Diseases دوت الخليج مجموعة الأمراض التي تحدث في أماكن متعددة من الجهاز الهضمي الممتد من الفم إلى فتحة الشرج، وهذه الأمراض تختلف شدتها وخطورتها وفق المُسبب لها ووفق نوعها.

تنقسم هذه الأمراض إلى نوعين:

الدكتور نجيب عبد الرحمن أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الدولي الحديث

1. أمراض الجهاز الهضمي الهيكلية: وهي أمراضٌ تُصيب الجسم نتيجة حدوث تغيرٍ كبير في أحد أجزاء الجهاز الهضمي. وبمجرد الفحص، قد يُحدَد الطبيب السبب الرئيسي ورائها؛ وغالبًا هذه الأمراض تحتاج إلى علاجٍ دوائي أو علاجٍ جراحي لتعديل الوضع وإرجاعه كما كان سابقًا قدر المُستطاع.

من الأمثلة على أمراض الجهاز الهضمي الهيكلية، البواسير؛ أمراض القولون الحميدة أو الخبيثة؛ مرض كرون، وحصى المرارة.

2. أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية: ويُقصد بها الأمراض التي تؤثر على وظيفة الجهاز اليومية، فتتباطأ حركة الأمعاء مُسبَبةً العديد من المشكلات الصحية. عادةً هذه الأمراض لا تُشكل خطورةً إن استمرت لفتراتٍ قصيرة، فيكون الاضطراب عابر؛ لكن في حال استمرارها وتكرارها، فإنها تدل على أمراضٍ عديدة بعضها شديد الخطورة، ويستلزم إجراء الفحوصات التشخيصية العميقة لمعرفة السبب ورائها.

أمثلة على هذه الأمراض، متلازمة القولون العصبي والإرتجاع المعدي المريئي.

اسلوب الحياة الغذائي غير الصحي للشباب أبرز سبب وراء إصابتهم بأمراض الجهاز الهضمي

في السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاعٌ ملحوظ في انتشار أمراض الجهاز الهضمي بين الشباب، رغم عدم وجود أسبابٍ واضحة في كثيرٍ من الحالات. وتشمل هذه الأمراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، التهاب المعدة، ارتجاع المريء (GERD)، وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي وغيرها.

وتشهد العيادات والمراكز الطبية في العالم العربي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشباب الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وهي ظاهرةٌ صحية لم تكن شائعة قبل سنوات. فما الذي يحدث بالضبط؟ ولماذا بدأت بطون الشباب تصرخ في عمرٍ يُفترض أن يكون مليئًا بالنشاط والحيوية؟

توجهنا بهذه الأسئلة إلى الدكتور نجيب عبد الرحمن؛ أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الدولي الحديث، الذي أفادنا بالأسباب وراء هذه الظاهرة، وكيفية الوقاية منها. فإذا كنتِ عزيزتي ممن يعانون من مشكلاتٍ في الجهاز الهضمي، أو لديكِ معارف يعانون منها، فهذه المقالة دوت الخليج لكِ..

أسباب محتملة لزيادة أمراض الجهاز الهضمي لدى الشباب

بحسب الدكتور عبد الرحمن، فإن تزايد إصابة الشباب بأمراض الجهاز الهضمي مردها إلى الأسباب التالية:

1. التغيرات في النظام الغذائي

• الاعتماد على الأطعمة المُصنعة: والتي تحتوي على موادٍ حافظة ونسب عالية من الدهون غير الصحية.

• الإفراط في تناول الوجبات السريعة: هذه الوجبات تؤدي إلى اضطراباتٍ في الهضم وزيادة الحموضة. وكذلك القولون العصبي، والارتجاع المريئي، ومشاكل الكبد، لتكثر الشكاوى لدى فئةٍ عمرية كان يُفترض أن تكون "في أوج الصحة". السبب الأول هو نمط الحياة السريع والغذاء غير الصحي. السندويشات الجاهزة، المشروبات الغازية، وتناول الطعام في ساعاتٍ متأخرة كلها عناصر تدمر الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

• نقص الألياف الغذائية: يؤدي إلى الإمساك ومشاكل في حركة الأمعاء. وعادةً ما نجد الألياف في الخضروات والفواكه، التي يبدو أن الشباب قليلًا ما يميلون لتناولها في وجباتهم اليومية.

2. التوتر والضغوط النفسية

تقنيات الإسترخاء مثل اليوغا تساعد في حمايتكِ من أمراض الجهاز الهضمي

• يرتبط القولون العصبي، أحد أمراض الجهاز الهضمي المنتشرة بين الشباب هذه الأيام) بشكلٍ وثيق بالتوتر والقلق، حيث يؤثر الجهاز العصبي على وظيفة الجهاز الهضمي.

• نمط الحياة السريع وضغوط العمل أو الدراسة: تزيد من إفراز هرمونات التوتر التي تؤثر على الهضم. كذلك فإن الضغوط النفسية اليومية التي يواجهها الشباب، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى العلاقات الاجتماعية، تلعب دورًا كبيرًا في تهيَج القولون واضطراب المعدة. "البطن مرآة الأعصاب"، كما يقول المثل الشعبي، وهو يبدو اليوم أقل صحةً عما مضى.

3. قلة النشاط البدني:

الخمول وقلة الحركة يُضعفان مناعة الجسم ويؤثران على عملية الهضم مما يزيد من مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم؛ خاصةً مع ساعاتٍ طويلة أمام الشاشات والهواتف الذكية، وغياب أي نشاطٍ بدني منتظم. هذه السلوكيات تساهم أيضًا في الإمساك المزمن وتراكم الدهون حول الكبد.

4. الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأدوية:

• المضادات الحيوية تقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى اختلال التوازن البكتيري (Dysbiosis).

• المُسكنات مثل الإيبوبروفين، قد تُسبَب التهاب المعدة وقُرح الجهاز الهضمي.

5. العوامل الوراثية والمناعية:

بعض الأمراض مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي قد تكون مرتبطةً باضطرابات مناعية أو جينية.

6. التغيرات في نمط النوم:

السهر لساعاتٍ متأخرة، يؤثر على إفراز هرمونات الهضم ويزيد من ارتجاع المريء.

سببٌ آخر قد يقف وراء تزايد أمراض الجهاز الهضمي لدى الشباب؛ فقد بيّنت دراسةٌ حديثة أجرتها الجمعية الوطنية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي، أن أكثر من ثلث (37%) الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، لا يستشيرون متخصصًا في الرعاية الصحية خوفًا من اضطرارهم لإجراء فحوصاتٍ محرجة مثل تنظير القولون، والتي تمكّن من الكشف عن الأورام الحميدة وإزالتها قبل أن تتحول إلى أورامٍ خبيثة.

كيفية الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

أمراض الجهاز الهضمي تزداد لدى الشباب

صحة الجهاز الهضمي تبدأ من نمط حياتكِ اليومي، يؤكد الدكتور عبد الرحمن. لذا لا تنتظري حتى تشتدَ الأعراض، فـ"الوقاية خيرٌ من العلاج". اعتنِ بجهازك الهضمي، لأنه فعلياً، مركز صحتكِ كلها من خلال الخطوات الآتية:

1. تحسين النظام الغذائي: تناول وجباتٍ متوازنة غنية بالألياف (خضروات، فواكه، حبوب كاملة) وتجنَب الأطعمة الدسمة والحارة والمشروبات الغازية؛ بالإضافة لشرب كمياتٍ كافية من الماء كل يوم لتحسين حركة الأمعاء.

2. ضبط التوتر والقلق: عن طريق ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل بالإضافة للنوم الكافي (7-8 ساعات يومياً).

3. ممارسة الرياضة بانتظام: المشي أو التمارين الرياضية الخفيفة تُحسَن حركة الأمعاء وتُقلَل الانتفاخ.

4. تجنَب العادات الضارة: وهي عاداتٌ حياتية يقوم بها معظم الشباب إما تقليدًا للآخرين أو رغبةً في التجربة؛ ومنها الإقلاع عن التدخين وتقليل الكافيين وعدم الإفراط في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية دون استشارةٍ طبية.

5. الفحوصات الدورية: عند استمرار الأعراض (مثل آلام البطن المتكررة، أو نزيف معوي)، يجب استشارة الطبيب لإجراء استقصاءاتٍ أو فحوصاتٍ أخرى.

خلاصة القول؛ ظاهرة زيادة أمراض الجهاز الهضمي لدى الشباب قد تكون نتيجة تفاعل عدة عوامل، على رأسها الخيارات الغذائية السيئة. والوقاية تبدأ بتحسين نمط الحياة، بينما التدبير الطبي الفعال يتطلب تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا مبكرًا. فضلًا عن أن الوعي بهذه المشكلة واتباع إرشادات الوقاية، يمكن أن يُقلَل من انتشارها ويُحسَن جودة ورفاه حياتكِ.