لماذا نشعر أحيانا بالاكتئاب بعد شهر رمضان؟.. السر في الحلويات

البعض ينتابه الشعور بالاكتئاب والاضطراب النفسي بعد انتهاء شهر رمضان وكذا الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، دون معرفتهم وإدراكهم للسبب الحقيقي المدفون وراء هذا الشعور.
إن سبب شعور بالبعض بالاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، هو الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية أثناء الشهر المعظم، ومن بعده تناول الكحك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك.
فالإفراط في تناول الحلويات والمعجنات المحلاة بالسكر من أكبر الأسباب الرئيسية للإصابة بأعراض الاكتئاب والضجر والحزن بعد انتهاء رمضان والعيد.
لذا يجب عدم الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وكذا كحك العيد، تجنبًا للإصابة بالإكتئاب ولعدم الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.
كما أن من أسباب الشعور بالإكتئاب بعد شهر رمضان وعيد الفطر، الاعتياد على الراحة من العمل، والتفاعل مع العائلة والأصدقاء، فبمجرد العودة إلى روتين الحياة الطبيعي قبل رمضان، يشعر الشخص بالممل.
لذا عليك باتباع الطرق التالية للتخلص من الاكتئاب، وهي تحفيز الذات وزيادة حماسها فور العودة من الإجازة، وممارسة رياضة اليوجا والتأمل، والحرص على اكتساب مهارات كانت تنتقص الشخص قبل الإجازة، وكذا النوم العميق، وممارسة الهوايات المفضلة، والحد من شرب الشاي والقهوة والكافيين، والتدخين.
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