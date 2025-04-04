أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن رحيل زوجة الفنان نضال الشافعي. ونشرت داليا مصطفى عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة زوجة نضال الشافعي الراحلة، وكتبت: "ارجوا الدعاء لأختي الزميله هند عبد الحليم زوجه الفنان نضال الشافعي ربنا يرحهما ويغفر لها حبيبتي والله يصبرك ويقويك يا نضال يا حبيبي". وأعلن الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفاة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، وكشف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الجنازة تشيع غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد بهجت بدريم. وكانت زوجة الفنان نضال الشافعي الراحلة أعلنت فى قت سابق وفاة والدتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي بعد أيام من وفاة والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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